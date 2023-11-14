Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:21

Исходя из публичных заявлений обеих сторон, серьезных препятствий для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией сегодня нет. Азербайджан разрубил гордиев узел Карабахской истории, полностью обеспечив тем самым свою территориальную целостность. Официальный Баку заявляет, что появился исторический шанс для заключения мира и призывает армянскую сторону не упустить его, а Армения устами Никола Пашиняна и членов его команды чуть-ли не каждый день повторяет, что признает территориальную целостность Азербайджана и выражает заинтересованность в скорейшем подписании мирного договора.

Тем парадоксальнее выглядит тот факт, что мирного договора не видно даже на горизонте, а сам переговорный процесс практически зашел в тупик. В чем же причина? И если нет серьезных препятствий для подписания мирного договора, как заявляют обе стороны, почему процесс затягивается? Отвечая на этот вопрос, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в соцсети Х, что армянская сторона больше двух месяцев назад получила пятый вариант проекта мирного договора, на который по сей день так и не ответила. «11 сентября этого года Азербайджан направил армянской стороне посредством двухсторонних каналов пятый, скорректированный вариант мирного договора вместе с соответствующими пояснительными записками, ожидая, что ответ Армении поступит в скором времени, - написал, в частности, помощник президента Азербайджана. - Но несмотря на публичные заявления о готовности подписать мирное соглашение еще до конца года, армянская сторона откладывает представление своего варианта документа».

Твит Гаджиева можно рассматривать как ответ на недавнее заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, заявившего в интервью армянским СМИ, что Армения готова еще до конца нынешнего года подписать мирное соглашение, а очередной раунд переговоров между сторонами, как ожидается, пройдет либо в Вашингтоне, либо в Брюсселе. Григорян также отметил, что Луи Боно, представитель госсекретаря США по кавказским переговорам, обсудил в ходе своего визита в Ереван на прошлой неделе вопросы организации переговоров в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией. Отметим, что руководство Армении делает подобные заявления при каждом удобном случае, пытаясь сформировать таким образом имидж страны, максимально заинтересованной в достижении мира. К примеру, Пашинян и члены его внешнеполитической команды уверяют западных партнеров, что на закрытых заседаниях Азербайджан признает территориальную целостность Армении в конкретных территориальных измерениях, однако отказывается подтвердить это публично.

Именно таким образом Пашинян с командой пытаются заронить зерна подозрений в том, что у Азербайджана якобы есть какие-то тайные территориальные претензии к Армении. Хотя и президент Ильхам Алиев, и азербайджанские дипломаты неоднократно отрицали подобные слухи. В целом, дипломаты, хорошо знакомые с нормами международного права, могут в кратчайшие сроки доработать и подготовить к подписанию документ о мире. Тем более, в ситуации, когда между Азербайджаном и Арменией не осталось взаимных территориальных претензий, а карабахский конфликт окончательно остался в прошлом. Как известно, Азербайджан еще в начале 2021 года впервые представил армянской стороне для подписания мирного договора пять основных принципов, основанных на международно-правовых нормах. Армянская сторона согласилась с ними, и в ходе последующих переговоров была проведена совместная работа над текстом мирного договора, основанного именно на этих принципах. Судя по всему, пока подготовлено пять вариантов проекта договора, причем последний азербайджанская сторона представила Армении еще два месяца назад, что полностью объясняет позицию официального Баку, заявившего, что «мяч на армянской половине поля», и что возобновить переговоры можно будет только после того, как Ереван даст свой ответ. Даже несмотря на то, что содержание 5-го варианта договора не разглашается, трудно понять, почему Армения медлит с ответом.