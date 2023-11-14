Захарова: «Добрые» советы друзей Пашиняна мешают примирению Баку и Еревана

Дипломат отметила, что процесс разблокирования коммуникаций, запущенный лидерами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, до сих пор так и не доведен до конца: «2 июня на 12-м заседании трехсторонней рабочей группы был зафиксирован существенный прогресс в переговорах, в частности было достигнуто общее понимание относительно восстановления и организации железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном».

«Но опять армянскому руководству что-то помешало финализировать договоренности на бумаге. Мы хорошо знаем, что помешало - это «добрые» советы западных друзей нынешнего руководства в Армении», - сказала Захарова.

По мнению российского дипломата, Запад, вместо того чтобы содействовать реализации трехсторонних договоренностей и соответственно примирению Баку и Еревана, торпедирует все позитивные достижения на пути нормализации: «Торпедируют российские усилия, пытаются навязать свои рецепты армяно-азербайджанской нормализации и продвигают вместо нормализации псевдонормализацию».

«В итоге Армения, действуя по наводке США и Европейского союза вне рамок трехсторонних договоренностей, на наш взгляд, сильно рискует оказаться отрезанной от будущей конфигурации региональных коммуникаций», - резюмировала Захарова.