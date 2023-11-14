Гянджинский суд аннулировал свое решение и вернул статус шехида

Как сообщает корреспондент haqqın.az, семья Вердиева подала иск в отношении Дашкесанского районного отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в связи с восстановлением статуса шехида для своего сына.

В административном суде Гянджи под председательством судьи Фикрета Гусейнова состоялось заседание по пересмотру дела об аннулировании статуса шехида Рояла Вердиева, участника 44-дневной войны.

Адвокат истца Азиз Ганбарлы сообщил, что Роял Вердиев в 2020 году участвовал в 44-дневной войне. Он сражался в боях в Джебраильском, Губадлинском и Лачинском районах. Вердиев погиб от пули, выпущенной в результате неосторожного обращения с оружием однополчанина в зоне боевых действий.

Вердиев был похоронен 3 декабря 2020 года на Аллее шехидов в Дашкесанском районе. В связи со смертью мужчины во время боевых действий ему был присвоен статус шехида, а семье – статус семьи шехида.

Однако через год Дашкесанское районное отделение Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу подало иск с требованием аннулировать статус шехида Вердиева и приостановить льготы, предоставляемые его семье. На основе письма административного органа Вердиев был лишен статуса шехида, а выплаты семье приостановили.