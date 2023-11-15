Румыния готова поставлять в Молдову азербайджанский газ

Румыния готова поставлять газ из Азербайджана в Молдову или другие страны региона в холодный период года, заявил агентству Agerpres министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.

«Если у нас будут особые запросы от Молдовы или других государств региона, мы готовы активировать опцион с Азербайджаном, обеспеченный Румынией прошлой весной, через который мы имеем доступ к 1 млрд кубометров газа, - сказал министр. - Если даже этого объема будет недостаточно, у нас есть возможность импортировать сжиженный природный газ по маршруту Греция – Болгария - Румыния или Турция – Болгария – Румыния».