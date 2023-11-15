Великое национальное собрание Турции (парламент) продлило срок службы турецких военных в Азербайджане еще на один год. Предложение об этом было принято голосованием по окончании обсуждений.

В документе подчеркивается, что продолжается реализация мероприятий, предусмотренных Трехсторонним заявлением, подписанным Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября 2020 года. Отмечается, что Турция и впредь будет вносить важный вклад в сохранение и укрепление мира и стабильности в регионе.