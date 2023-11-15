В Москве отреагируют на «агрессивную риторику» Армении

Россия не может не реагировать на «агрессивную риторику» отдельных армянских политиков в адрес российских государственных представителей, журналистов и общественных деятелей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не можем не фиксировать и порой агрессивную, выходящую за рамки чего-то адекватного риторику отдельных политиков на территории Армении в адрес не только российских государственных представителей, но и журналистов, экспертов, и в целом нашей страны. Мы не можем на это не реагировать», - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что Ереван в последнее время предпринимает шаги, не соответствующие ранее достигнутым договоренностям с Москвой: «Безусловно, мы на это будем реагировать также».

При этом, по словам Захаровой, Россия и Армения продолжают интенсивные контакты по вопросам двусторонних отношений.