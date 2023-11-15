Кубок Европы: «Сабах» проиграл в Турции

Азербайджанский баскетбольный клуб «Сабах» провел пятый матч в регулярном сезоне Кубка Европы ФИБА. В Стамбуле чемпион страны играл с турецким «Бахчешехиром» и уступил со счетом 80:99.

Это четвертое поражение «Сабаха» в пяти матчах. Напомним, на прошлой неделе «Сабах» одержал свою первую победу, обыграв черногорский «Морнар» - 81:74. Как известно, «Сабах» - первая азербайджанская команда за 18 лет, выступающая в еврокубках. Чемпиону Азербайджана удалось пройти квалификацию и попасть в основную стадию Кубка Европы.

Турнирное положение в группе «D»:

1. «Бахчешехир» - 9 очков (5 матчей)

2. «Нимбурк» - 7 (4)

3. «Сабах» - 6 (5)

4. «Морнар» - 5 (4).

Сегодня в нашей группе также будет сыгран матч между «Морнаром» и чешским «Нимбурком». А «Сабах» заключительную игру на групповой стадии проведет 22 ноября дома с чехами. Наша команда уже потеряла шансы на выход из группы.