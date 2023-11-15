Израиль найдет и уничтожит всех членов военного крыла ХАМАС, где бы они ни скрывались, а также вернет всех заложников, захваченных 7 октября, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Во время посещения тренировочной базы Армии обороны Израиля недалеко от Газы Нетаньяху подчеркнул, что израильские силы доберутся до каждого члена ХАМАС в любом уголке сектора.

«В Газе нет такого места, которого бы мы не достигли. ...Мы доберемся туда, разгромим ХАМАС и вернем домой наших заложников - это две наши святые миссии», - заявил израильский премьер.

Times of Israel пишет, что бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц также отметил, что Израиль сможет ликвидировать членов ХАМАС «в любом уголке мира».