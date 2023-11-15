У Лаврова предупредили Армению: Попытка усидеть на двух стульях до добра не доведет

Действия Армении, которая предпринимает шаги, игнорируя интересы Москвы, фактически являются попыткой «усидеть на двух стульях», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Армения хочет сохранить членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), при этом игнорируя интересы России. «Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила», — заявила Захарова.

Так официальный представитель МИД РФ ответила на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время выступления в парламенте 15 ноября он заявил, что Ереван пока не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а дает себе и блоку «время для размышлений» над дальнейшими шагами. Премьер добавил, что Армения диверсифицирует отношения в сфере безопасности с партнерами, которые не могут продавать ей оружие и боеприпасы.