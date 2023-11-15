«Идеолога денацификации» Гаспаряна в Украине приговорили к 10 годам

Суд в Украине заочно приговорил Армена Гаспаряна, российского провоенного радио- и телеведущего, блогера, часто выступающего в программах Владимира Соловьева, к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В пресс-релизе СБУ Гаспарян называется «идеологом денацификации», так как именно он популяризировал этот термин и начал употреблять его в контексте нападения на Украину задолго до широкомасштабного вторжения 2022 года.

СБУ подчеркивает, что в 2018 году Гаспарян издал свою книгу «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков», которая «продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину».

«Настоящее время» пишет, что Гаспаряна признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин включил Гаспаряна в Общественную палату России.