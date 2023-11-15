Баку - Тбилиси - Карс расширят в Грузии

Железная дорога Баку – Тбилиси - Карс будет расширена на территории Грузии к концу 2023 года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Железная дорога Баку – Тбилиси - Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а работы по ее расширению на территории Грузии завершатся к концу этого года», – сказал Микаил Джаббаров, выступая на II Бакинском форуме по устойчивому развитию.

Баку – Тбилиси - Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.