В России категоричны: ни в каком виде Украина не должна вступить в НАТО

В России считают неприемлемым вступление Украины в НАТО в любом виде, в том числе частичное, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Захарова комментировала слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который предложил идею «частичного членства» Украины в НАТО.

«Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо», – сказала Захарова.

Возможное вступление Украины в НАТО по частям прокомментировали и в США, пишет «Страна.ua». Заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, выступая на мероприятии EU-US Defense & Future Forum, организованном Атлантическим советом в Вашингтоне, сказал, что такое вступление грозит втягиванием в конфликт Североатлантического альянса и США.

«НАТО будет очень быстро вовлечена в конфликт и США будут вовлечены в конфликт - это самая проблемная часть предложения (Расмуссена)», - заявил Джонс.