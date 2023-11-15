Беспилотник хуситов атаковал американский военный корабль

Корабль военно-морских сил (ВМС) США сбил над Красным морем беспилотник, прилетевший из Йемена, сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников агентства, БПЛА атаковал эсминец USS Thomas Hudner сегодня, 15 ноября, ранним утром. Другие подробности не приводятся.

19 октября эсминец ВМС США USS Carney перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенных движением хуситов «Ансар Аллах» из Йемена. В Пентагоне считают, что ракеты потенциально могли атаковать цели в Израиле. 9 ноября представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над территориальными водами Йемена. В Пентагоне заявили, что БПЛА был сбит над международными водами.

Захватившие власть в Йемене хуситы после начала войны Израиля с ХАМАС стали обстреливать израильскую территорию.