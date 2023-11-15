Белый дом: Помощь США Украине под угрозой

Помощь США украинской армии «приближается к концу» из-за отсутствия единогласия в Палате представителей, сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, если Конгресс продолжит бездействовать, Белый дом будет вынужден «принять трудные решения» относительно пакетов помощи.

«Наша способность продолжать поддерживать Украину окажется под все большей угрозой, если не получим дополнительное финансирование», — сказал Кирби, слова которого приводит The Independent.

Кирби добавил, что «не должно быть никаких причин», по которым члены Конгресса могут не принять меры по финансированию обороны Украины, если они «верят в национальную безопасность США».