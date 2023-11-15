В Будве (Черногория) продолжается командный чемпионат Европы по шахматам.

В важнейшем матче азербайджанским шахматисткам удалось одержать победу – 2,5:1,5. Все решила партия с участием лидера нашей команды Гюнай Мамедзаде (2441). Она на первой доске обыграла белыми фигурами Элизабет Петц, рейтинг которой выше, чем у Гюнай – 2473.

Сегодня в 5-м туре женская сборная Азербайджана играла с Германией. Обе команды, а также Франция перед этим туром имели по 7 очков.

Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова сыграли со своими соперницами вничью.

Сборная Франции также одержала победу. Она разгромила Армению – 3,5:0,5.

Теперь у Азербайджана и Франции по 9 очков. Лидеров преследует Болгария, у которой 8 очков.

Мужская сборная Азербайджана, неудачно стартовавшая на Евро, потерпев два поражения в четырех матчах, сегодня играла с Черногорией и победила со счетом 3:1.

Ниджат Абасов и Васиф Дурарбейли выиграли на третьей и четвертой досках соответственно. Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов сыграли со своими оппонентами вничью.

У наших шахматистов 6 очков, и они поднялись с 15-й позиции на 9-ю. Лидирует Германия, у которой 9 очков.

Напомним, мужская сборная Азербайджана – 3-кратный чемпион Европы и рейтинг-фаворит нынешнего соревнования.

Чемпионат Европы будет состоять из 9 туров и завершится 20 ноября.