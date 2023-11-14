Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 00:01

За последние два года коллективный Запад проводит системную политику по усилению своих позиций в Центральной Азии и выдавливанию этого региона из-под сферы влияния Российской Федерации. Вслед за Соединенными Штатами и Европейским союзом способы ослабления рычагов влияния Москвы на страны этого стратегически важного региона обсуждает уже Великобритания. В опубликованном 14 ноября докладе Комитета по внешним связям Палаты общин британского парламента содержится призыв к правительству Его Величества Карла III интенсифицировать в последующие три года взаимоотношения с государствами Центральной Азии и по возможности снизить зависимость их региона от России.

В докладе «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии» говорится о неэффективности взаимодействия на высоком уровне правительства Великобритании с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. «Углубление этого взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках региональной группы является геополитическим императивом, - подчеркнуто в докладе. - Комитет призывает премьер-министра и государственных секретарей взаимодействовать в течение следующих трех лет со всеми пятью странами». В докладе говорится, что Великобритания является «ведущим инструментом коррумпированных центральноазиатских элит и ключевым узлом для оттока капитала из региона». Комитет затрагивает весьма щепетильную тему, утверждая, что недостаточно сильная система преследования финансовых преступлений в Великобритании, по сути, является формой содействия клептократическим автократиям. Комитет по внешним связям призвал правительство Великобритании увеличить ресурсы правоохранительных органов, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью. В докладе также содержится призыв к Национальному агентству по борьбе с преступностью направить своих агентов, чтобы наладить связь с правительствами государств Центральной Азии в таких вопросах сотрудничества по распоряжениям о необъяснимых богатствах (UWO), а также по возвращению из Великобритании государственных активов, украденных в странах Центральной Азии.

Авторы доклада констатируют наличие тесной связи между торговлей наркотиками в Центральной Азии, правящими элитами этих стран и организованной преступностью, которая направляет средства, полученные от наркотрафика, через Лондон. «В этой связи, - говорится в докладе, - Комитет по внешним связям Палаты общин утверждает, что Великобритания не может уклоняться от ответственности, ибо фактически она является соучастницей отмывания незаконных доходов от торговли наркотиками». В докладе также поднимается вопрос о том, как Россия посредством государств Центральной Азии обходит международные экономические санкции. В частности, Комитет призывает правительство работать со странами Центральной Азии, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективах уменьшить их зависимость от экономики России, а также лишить субъектов, участвующих в уклонении от санкций, возможности пользоваться услугами лондонского Сити и британских банков. Комитет подчеркнул опасность российской дезинформации, распространяемой в Центральной Азии, указывая, что эти «коварные послания» оказывают мощное влияние на суверенитет государств региона.

В докладе Комитета обозначена, но детально не проанализирована роль Китая, который пользуется ослаблением влияния России на Ташкент, Бишкек и Астану, чтобы укрепить в Центральной Азии собственные позиции. И все-таки одной из главных проблем во взаимодействии Великобритании с государствами Центральной Азией авторы доклада называют недостаточное соблюдение мер по борьбе с финансовыми преступлениями. «Центральноазиатские элиты отмывают доходы от торговли наркотиками в офисах лондонского Сити, - говорится в докладе. - Состояния, находящиеся под рукой сверхбогатых элит, превосходят возможности британских правоохранительных органов, отчаянно нуждающихся в дополнительных ресурсах». Комитет призвал «ясно видеть значительные барьеры в регионе, особенно те, которые связаны с нарушениями прав человека со стороны правительств». В центре внимания, по мнению авторов доклада, должны быть улучшение жизни граждан региона и отстаивание принципов демократии. Надо сказать, что в последние годы значительное повышение интереса Запада к центральноазиатскому региону является частью глобальной стратегии, направленной на сдерживание России. Этот процесс начали США и подхватили в Евросоюзе. В феврале этого года госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан, где участвовал во встрече глав внешнеполитических ведомств США и республик Центральной Азии, после чего совершил визит в Узбекистан.

Позже, в сентябре, в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден впервые встретился с президентами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на базе формата «С5+1» - дипломатической платформе, созданной в 2015 году для встреч официальных представителей США и пяти стран региона. Обычно встречи в этом формате проходили на уровне министров и экспертов в рамках тематических рабочих групп по экономике, энергетике и окружающей среде и безопасности. И вот Джо Байден повышает его до уровня первых лиц. «Президент Байден приветствовал мнения коллег о том, как наши страны могут совместно работать для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания стран Центральной Азии, одновременно посредством нашего партнерства «C5+1», продвигая права человека», — отметили в администрации президента США. Через несколько недель после того, как Байден принял лидеров пяти республик Центральной Азии, министры иностранных дел стран Евросоюза впервые встретились в Люксембурге с главами МИД стран этого региона. Эта встреча была частью подготовки к первому формальному саммиту «Евросоюз – Центральная Азия», который пройдет в Узбекистане во втором квартале 2024 года. «Брюссель готов предложить странам Центральной Азии партнерство, чтобы превратить глобальные вызовы в совместные возможности», - заявил после встречи глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, подчеркнувший стремление европейцев углублять стратегическое сотрудничество со странами Центральной Азии, чтобы «вывести его на новый уровень». Он также сообщил, что Брюссель готов оказывать постоянную поддержку реформ, которые проводятся в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. По итогам встречи в Люксембурге участники приняли совместную дорожную карту по углублению связей между ЕС и ЦА. По словам Борреля, это особенно важно в свете таких дестабилизирующих факторов, как агрессия России против Украины и правление «Талибана» в Афганистане. Через несколько дней после коллективной встречи глав МИД стран Евросоюза с центральноазиатскими коллегами официальный визит в Астану и Ташкент совершил президент Франции Эммануэль Макрон.