Британия поможет Армении в пограничном контроле

Британия окажет Армении поддержку в области пограничного контроля. Об этом сообщила в среду, 15 ноября, пресс-служба МИД Армении.

Согласно сообщению, по итогам проведенного в минувший понедельник стратегического диалога между Арменией и Соединенным Королевством принято заявление, в котором отмечается, что Лондон «оказывает поддержку в цифровизации и упорядочении работы государственных служб, улучшении ситуации с гендерным равенством в полиции и вскоре начнет работу по поддержке потенциала Армении в области пограничного контроля для решения вопросов безопасности и миграции».

Также отмечается, что сотрудничество Армении и Соединенного Королевства в области обороны углубляется, стороны ожидают проведения в ноябре шестого раунда армяно-британских штабных переговоров.