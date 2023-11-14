За время войны Россия получила от газа и нефти 550 миллиардов

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала на экспорте нефти, природного газа и угля около 550 миллиардов евро, свидетельствуют данные Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Крупнейшим покупателем с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2023 года был Евросоюз. Совокупно страны ЕС заплатили России 180 миллиардов евро за все виды ископаемого топлива, которое они приобрели за это время. Из них более 102 миллиардов евро – сырая нефть, 74 миллиарда – природный газ, остальные – уголь.

Внутри ЕС основными покупателями российских энергоресурсов были Германия (28 миллиардов евро), Нидерланды (18 миллиардов) и Италия (17 миллиардов).

Вторым крупнейшим покупателем российских углеводородов после ЕС был Китай – более 143 миллиардов евро. Из них нефть – 107 миллиардов, газ – 17, уголь – 18.

Далее с большим отставанием идут Индия (64 миллиарда), Турция (53 миллиарда), Южная Корея (14 миллиардов).