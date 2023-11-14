В Израиле предложили сменить Нетаньяху во время войны

Глава оппозиции Израиля Яир Лапид заявил, что следует сменить премьер-министра Биньямина Нетаньяху, несмотря на боевые действия.

По его словам, которые приводят «Детали», Израиль потерял веру в премьер-министра, и так нельзя вести войну. «Нам нужны перемены: Нетаньяху не может оставаться премьер-министром. Мы не можем себе позволить вести длительную войну с премьер-министром, которому общественность не доверяет», — сказал Лапид.

Издание отмечает, что с начала военных действий Яир Лапид воздерживался от призывов сменить Нетаньяху, заявляя, что, несмотря на существующий кризис власти, не время менять премьер-министра во время войны в Газе.

В партии Нетаньяху «Ликуд» назвали «прискорбным и позорным» то, что Лапид «занимается политикой во время войны, предлагая свергнуть премьер-министра, возглавляющего кампанию, и заменить его правительством, которое создаст палестинское государство и позволит Палестинской автономии контролировать сектор Газа».