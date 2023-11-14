Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран требуется обогатить до 90%, а для атомной бомбы «теоретически достаточно» около 42 кг материала.

Как пишет Reuters, с сентября этого года запасы обогащенного до 60% урана в Иране выросли до 128,3 кг.