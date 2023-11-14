Иранские прокси взялись за свое: атаковали американскую базу

Контролируемая военными США военная база, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подверглась обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

По его сведениям, по объекту было выпущено несколько ракет. Источник отметил, что на территории базы вспыхнул пожар. Он также добавил, что через несколько минут после обстрела американская военная авиация начала кружить в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы ВС США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения.