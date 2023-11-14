Пашинян отправил своего соратника к Асаду

Делегация парламента Армении во главе с вице-спикером, членом правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Акопом Аршакяном встретилась 15 ноября в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

Пресс-служба Национального собрания сообщила, что на встрече Аршакян отметил «роль связующую моста» армянской общины Сирии между двумя странами.

Вице-спикер парламента Армении отметил, что Ереван готов содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества с Дамаском.

Асад же подчеркнул вклад, внесенный армянской общиной в развитие экономики и культуры Сирии: «Сирия считает армян частью своего государства, общества и системы ценностей. Проблемы Армении нам не чужды, и мы поддерживаем Армению в преодолении проблем и вызовов».

Напомним, ранее стало известно, что французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году. Помимо сирийского лидера, обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей), а также еще двух генералов, имена которых агентство не уточняет. Всем четверым предъявлены обвинения в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях.