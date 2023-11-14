Украинцы штурмуют в Донецкой области

«Военкор» Александр Сладков подтвердил сообщения о тяжелых боях под городом Горловка (Донецкая область Украины) , который с 2014 года находится под контролем России.

По его словам, ВСУ штурмуют «двугорбый» террикон близ города, и один из этих «горбов» они уже сумели взять.

При этом Сладков уверяет, что «паники нет», ситуация известна «наверху», командует гарнизоном на том направлении опытный командир, и в целом «всё стабильно».