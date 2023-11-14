Зеленский: Войну надо заканчивать

Украина не может позволить себе патовую ситуацию в войне с Россией, заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с африканскими журналистами. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, то мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые точно будут потом воевать?» — заявил Зеленский, пояснив, что если сейчас «не поставить Россию на место», то она придет снова.

Президент подчеркнул, что Украина хочет мира, а войну надо заканчивать: «Да, это окончание может быть разное, может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но оно нужно. И оно должно быть таким, чтобы зло пострадало, а не только Украина, на которую зло напало. Тогда это справедливо».

Говоря о «формуле мира», Зеленский отметил, что, если Россия выполнит пункт, касающийся уважения к ее территориальной целостности и Уставу ООН, и выведет войска из Украины, это и будет окончанием войны.