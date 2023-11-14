Скандал в Германии продолжается: изымают из продажи книги о Путине

Это решение было принято после публикации расследования о том, что Зайпель получил за эти книги сотни тысяч евро от офшоров, связанных с российским олигархом Алексеем Мордашовым.

В издательстве уточнили, что не знали о фактах, изложенных в расследовании Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и «Важных историй». Журналисты выяснили, что в 2018 году Зайпель подписал «спонсорский договор», который должен был принести ему не менее 600 тысяч евро. Эта сумма, согласно договору, была выделена журналисту на создание и продвижение книги «Власть Путина. Зачем Европе Россия?». Она вышла в свет в 2021 году. Аналогичный договор был заключен на книгу «Путин. Логика власти», опубликованную в 2015 году, передает «Настоящее время».

Как выяснили журналисты, спонсором выпуска обеих книг была компания-пустышка De Vere Worldwide Corporation с Британских Виргинских островов, записанная на Игоря Воскресенского. Это один из директоров компании «Силовые машины», владельцем которой был Мордашов.

В разговоре с Paper Trail Media Зайпель признал, что книги про Путина спонсировал Мордашов. Однако он не считает, что это как-то дискредитирует его работу.

Алексей Мордашов – владелец 77 процентов акций ПАО «Северсталь». После начала полномасштабного вторжения России в Украину попал под персональные санкции Евросоюза, США и других стран.