Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:33

15 ноября в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США прошли слушания на тему: «Будущее Нагорного Карабаха». Судя по информации на официальном сайте Комитета, на мероприятии выступили помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и заместитель администратора Евразийского и Европейского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Александр Соколовский. Слушания организовал член Комитета, председатель подкомитета по европейским делам, конгрессмен-республиканец Томас Кин.

Ну, а тот факт, что слушания проводились по просьбе Армении и благодаря усилиям армянского лобби в США, в комментариях не нуждается. Как уже сообщалось, 1 ноября посол Армении в США Лилит Макунц встретилась с Томасом Кином и обсудила с ним массовую миграцию армян из Карабаха (посол Армении назвала этот исход «этнической чисткой» - ред.), проблемы, с которыми сталкивается Армения при их решении, а также перспективы достижения мира с Азербайджаном. Напомним, что ранее слушания по ситуации вокруг Карабаха проводились в Сенате и Палате представителей Конгресса США несколько раз, и все они ставили перед собой цель повлиять на политику администрации США и добиться каких-то решений в пользу Армении. Но в данном случае необходимо, в первую очередь, сосредоточиться на теме слушаний. Как известно, после того, как в сентябре 2023 года Азербайджан восстановил полный суверенитет над своей территорией, так называемая «Нагорно-Карабахская Республика» или «Республика Арцах», как ее называли карабахские армяне, была распущена самими сепаратистами, сами территории являются отныне частью Карабахской экономической зоны Азербайджана, а топоним «Нагорный Карабах» перестали использовать даже в Армении.

И, тем не менее, в Палате представителей Конгресса США настойчиво говорят о «Нагорном Карабахе», а её Комитет по международным отношениям даже проводит публичные дискуссии о будущем этого региона. Но, право же, какое будущее может быть у территориальной единицы, существующей исключительно в воображение некоторых представителей американского политического истеблишмента? Почему вдруг представители администрации США решили организовать дискуссию на столь абсурдную тему? Напомним, что до этого Кэтрин Брукер, посол США в ОБСЕ, рассказала на постоянном совете этой организации о «ситуации в Нагорном Карабахе и его окрестностях». Судя по всему, официальному Баку следует довести до сведения институций Соединенных Штатов Америки жестко по форме и доходчиво по содержанию, что использование в официальных нотах и выступлениях топонима «Нагорный Карабах» является проявлением неуважения к суверенитету Азербайджанской Республики. Ну, а теперь, о выступлениях на слушаниях в Комитете по международным отношениям, на которых первым выступил Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. Дипломат проинформировал членов Комитета о том, как изменилось после антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном 19 сентября, отношение Соединенных Штатов к официальному Баку. По словам О'Брайена, Соединенные Штаты отменили запланированные на высоком уровне встречи с представителями Азербайджана, а также приостановили оказание Баку военной и иной помощи из-за отсутствия прогресса на армяно-азербайджанских переговорах о мире. «Мы дали ясно понять, что после событий 19 сентября наши отношения с Азербайджаном не будут нормальными до тех пор, пока мы не увидим прогресса на мирном треке, - подчеркнул дипломат и добавил. - Уже отменен ряд визитов высокого уровня».

Затем помощник госсекретаря рассказал об американской поддержке Еревана, а также о планах Вашингтона по интеграции Армении в евроатлантическое пространство. По словам О'Брайена, США и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и сейчас вырабатывают механизмы, которые помогут это сближение обеспечить. «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что хочет провести встречу с нами и Арменией, чтобы сблизить её с нашим сообществом, - подчеркнул Джеймс О'Брайен. – Несколькими днями ранее я обсуждал эту тему с премьер-министром Николом Пашиняном, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть». Прежде всего, следует внести ясность в слова О'Брайена о том, как изменилось отношение США к Баку после событий 19 сентября. Готовясь восстановить суверенитет над своей международно признанной территорией Карабаха, президент Ильхам Алиев, безусловно, учитывал давление нерегиональных игроков, поддерживающих Армению. В то же время, глава государства неоднократно предупреждал, что никакая сила не сможет помешать Баку восстановить полный суверенитет над своими территориями, распустить незаконный режим сепаратистов в Карабахе и ликвидировать все его вооруженные формирования. Эта позиция президента Алиева была в полном объеме доведена до сведения официальных представителей США. Следовательно, сентябрьские события, поставившие точку в тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, не должны были стать неожиданностью для США. Более того: если бы Вашингтон использовал свое влияние на Армению и вовремя убедил ее руководство решить этот вопрос мирным путем, Азербайджану не пришлось бы прибегать к военным действиям.

Однако Соединенные Штаты заняли диаметрально противоположную позицию. И вместо того, чтобы вынудить Армению отказаться от поддержки карабахских сепаратистов, они подняли за столом переговоров вопрос прав и безопасности армян Карабаха и даже попытались включить его в проект мирного соглашение. Другими словами, американские дипломаты пытались добиться для карабахских армян какого-то статуса, вынудив тем самым Азербайджан предпринять решительные шаги и погасить на своей территории источник более чем тридцатилетнего вооруженного конфликта. Теперь о заморозке политических и дипломатических отношений на треке Вашингтон-Баку, о которой доложил помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен. Судя по стенограмме слушаний в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса, никто из присутствовавших не задал высокопоставленному дипломату вопрос: «А кто от этой заморозки выиграет больше - США или Россия?»