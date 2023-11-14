Слушания в Конгрессе США о будущем несуществующего «Нагорного Карабаха»: что сказал заместитель Энтони Блинкена? наш комментарий
15 ноября в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США прошли слушания на тему: «Будущее Нагорного Карабаха».
Судя по информации на официальном сайте Комитета, на мероприятии выступили помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и заместитель администратора Евразийского и Европейского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Александр Соколовский.
Слушания организовал член Комитета, председатель подкомитета по европейским делам, конгрессмен-республиканец Томас Кин.
Ну, а тот факт, что слушания проводились по просьбе Армении и благодаря усилиям армянского лобби в США, в комментариях не нуждается.
Как уже сообщалось, 1 ноября посол Армении в США Лилит Макунц встретилась с Томасом Кином и обсудила с ним массовую миграцию армян из Карабаха (посол Армении назвала этот исход «этнической чисткой» - ред.), проблемы, с которыми сталкивается Армения при их решении, а также перспективы достижения мира с Азербайджаном.
Напомним, что ранее слушания по ситуации вокруг Карабаха проводились в Сенате и Палате представителей Конгресса США несколько раз, и все они ставили перед собой цель повлиять на политику администрации США и добиться каких-то решений в пользу Армении.
Но в данном случае необходимо, в первую очередь, сосредоточиться на теме слушаний. Как известно, после того, как в сентябре 2023 года Азербайджан восстановил полный суверенитет над своей территорией, так называемая «Нагорно-Карабахская Республика» или «Республика Арцах», как ее называли карабахские армяне, была распущена самими сепаратистами, сами территории являются отныне частью Карабахской экономической зоны Азербайджана, а топоним «Нагорный Карабах» перестали использовать даже в Армении.
И, тем не менее, в Палате представителей Конгресса США настойчиво говорят о «Нагорном Карабахе», а её Комитет по международным отношениям даже проводит публичные дискуссии о будущем этого региона. Но, право же, какое будущее может быть у территориальной единицы, существующей исключительно в воображение некоторых представителей американского политического истеблишмента?
Почему вдруг представители администрации США решили организовать дискуссию на столь абсурдную тему?
Напомним, что до этого Кэтрин Брукер, посол США в ОБСЕ, рассказала на постоянном совете этой организации о «ситуации в Нагорном Карабахе и его окрестностях».
Судя по всему, официальному Баку следует довести до сведения институций Соединенных Штатов Америки жестко по форме и доходчиво по содержанию, что использование в официальных нотах и выступлениях топонима «Нагорный Карабах» является проявлением неуважения к суверенитету Азербайджанской Республики.
Ну, а теперь, о выступлениях на слушаниях в Комитете по международным отношениям, на которых первым выступил Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. Дипломат проинформировал членов Комитета о том, как изменилось после антитеррористических мер, предпринятых Азербайджаном 19 сентября, отношение Соединенных Штатов к официальному Баку.
По словам О'Брайена, Соединенные Штаты отменили запланированные на высоком уровне встречи с представителями Азербайджана, а также приостановили оказание Баку военной и иной помощи из-за отсутствия прогресса на армяно-азербайджанских переговорах о мире.
«Мы дали ясно понять, что после событий 19 сентября наши отношения с Азербайджаном не будут нормальными до тех пор, пока мы не увидим прогресса на мирном треке, - подчеркнул дипломат и добавил. - Уже отменен ряд визитов высокого уровня».
Затем помощник госсекретаря рассказал об американской поддержке Еревана, а также о планах Вашингтона по интеграции Армении в евроатлантическое пространство. По словам О'Брайена, США и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и сейчас вырабатывают механизмы, которые помогут это сближение обеспечить.
«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что хочет провести встречу с нами и Арменией, чтобы сблизить её с нашим сообществом, - подчеркнул Джеймс О'Брайен. – Несколькими днями ранее я обсуждал эту тему с премьер-министром Николом Пашиняном, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть».
Прежде всего, следует внести ясность в слова О'Брайена о том, как изменилось отношение США к Баку после событий 19 сентября.
Готовясь восстановить суверенитет над своей международно признанной территорией Карабаха, президент Ильхам Алиев, безусловно, учитывал давление нерегиональных игроков, поддерживающих Армению. В то же время, глава государства неоднократно предупреждал, что никакая сила не сможет помешать Баку восстановить полный суверенитет над своими территориями, распустить незаконный режим сепаратистов в Карабахе и ликвидировать все его вооруженные формирования. Эта позиция президента Алиева была в полном объеме доведена до сведения официальных представителей США. Следовательно, сентябрьские события, поставившие точку в тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, не должны были стать неожиданностью для США. Более того: если бы Вашингтон использовал свое влияние на Армению и вовремя убедил ее руководство решить этот вопрос мирным путем, Азербайджану не пришлось бы прибегать к военным действиям.
Однако Соединенные Штаты заняли диаметрально противоположную позицию. И вместо того, чтобы вынудить Армению отказаться от поддержки карабахских сепаратистов, они подняли за столом переговоров вопрос прав и безопасности армян Карабаха и даже попытались включить его в проект мирного соглашение. Другими словами, американские дипломаты пытались добиться для карабахских армян какого-то статуса, вынудив тем самым Азербайджан предпринять решительные шаги и погасить на своей территории источник более чем тридцатилетнего вооруженного конфликта.
Теперь о заморозке политических и дипломатических отношений на треке Вашингтон-Баку, о которой доложил помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен.
Судя по стенограмме слушаний в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса, никто из присутствовавших не задал высокопоставленному дипломату вопрос: «А кто от этой заморозки выиграет больше - США или Россия?»
Никто также не поинтересовался, как, прекратив с Азербайджаном контакты на высшем уровне, Вашингтон рассчитывает обеспечить в регионе свои геополитические интересы? За счет Армении? Но Южный Кавказ – регион небольшой, и уже было не раз доказано, что геополитические планы, построенные без учета Азербайджана, как правило, проваливаются. Вспомним для примера, чем закончился проект другой администрации демократов под руководством Барака Обамы, предполагавший открытие границ между Арменией и Турцией…
И, наконец, о прекращении США военной и другой помощи Азербайджану. С экономической точки зрения Баку сегодня настолько силен и самодостаточен, что, право же, легко обойдется без тех нескольких миллионов долларов, которые США выделяют ежегодно для укрепления сферы безопасности.
Не говоря уже о том, что поддержка эта рассчитана, главным образом, не на укрепление безопасности Азербайджана, а на защиту интересов самих США в стратегическом противостоянии иранскому фактору.