Харьков под ударами россиян

В ночь на четверг, 16 ноября. Россия обстреляла, по предварительным данным, ракетами из зенитного комплекса С-300, Харьковскую область Украины.

Как сообщают украинские мониторинговые и новостные телеграм-каналы, удар был нанесен из Белгородской области восемью ракетами по Чугуевскому району.

Глава районной администрации Сергей Лободенко объявил, что информации о раненых среди гражданских лиц пока нет. О жертвах или пострадавших среди военных Лободенко не говорит.

Информации о последствиях ракетного удара тоже пока нет.

Город Чугуев и Чугуевский район находятся рядом с Харьковом, на юго-восток от него.