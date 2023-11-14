Детали сделки Израиля и ХАМАС

Согласно сообщению издания «Детали», на переговорах сформулировано два предложения. Одно из них: ХАМАС освободит около 18 похищенных, включая детей и некоторых членов их семей в обмен на трехдневное прекращение огня. Израиль заявил, что в таком случае согласен на перемирие не более 24 часов, в итоге отклонил это предложение.

Вечером 15 ноября израильские СМИ сообщили о прогрессе на переговорах по освобождению заложников. Сделка может быть заключена в ближайшие 2-3 дня. Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС идут при посредничестве Катара.

Другой вариант сделки: ХАМАС освободит 50-70 заложников - детей, их матерей, а также взрослых братьев и сестер.

Взамен боевики требуют: пятидневного прекращения огня; доставки топлива в сектор Газа (Израиль готов только на доставку топлива под надзором ООН – для больниц и пекарен); увеличение поставок гуманитарной помощи: ХАМАС требует впускать в день из Египта по 200 грузовиков с гуманитарными грузами; освобождения части палестинских заключенных.

12-й канал ИТВ сообщает, что ХАМАС требует выпустить из израильских тюрем 150 палестинских заключенных – женщин и мужчин старше 16 лет, «без крови на руках» (осужденных за преступления, связанные с терроризмом, но не совершавших убийств).

Военный обозреватель Walla Барак Равид пишет, что речь об освобождении палестинских заключенных – женщин, несовершеннолетних и пожилых людей.

ХАМАС изначально требовал семидневного перемирия, но потом согласился на пять дней, сообщает Равид. С другой стороны, Израиль на данном этапе соглашается лишь на три дня передышки.

В первый день прекращения огня ХАМАС освободит 50 женщин и детей. После этого он будет освобождать по 10 заложников за каждый день перемирия. Таким образом, за три дня перемирия будут освобождены 70 похищенных, за пять дней – 90.

Источник, знакомый с деталями переговоров, заявил, что главная проблема – общение с лидерами ХАМАС, находящимися внутри сектора Газа. Оно проходит медленно, что затягивает переговоры. Еще одна сложность в том, что ХАМАС, возможно, действительно, удерживает не всех похищенных. Несколько десятков из них находятся в руках у группировки «Исламский джихад», и еще небольшую часть удерживает группировка «Аль-Шабиха» на юге сектора Газа.

Высокопоставленные израильские и американские чиновники заявляют, что между Израилем и ХАМАС много разногласий по поводу сделки. Неясно, удастся ли в ближайшие дни освободить похищенных.