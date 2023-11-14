Кто говорит правду: ХАМАС или Reuters?

Палестинское движение ХАМАС назвало несоответствующей действительности информацию Reuters, согласно которой духовный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал от движения прекратить призывать Тегеран вступить в конфликт против Израиля.

«Комментируя сообщение Reuters о встрече главы политбюро Исмаила Хании с аятоллой Али Хаменеи..., мы в ХАМАС отрицаем достоверность изложенной в нем информации. Сожалеем в связи с публикацией новости, не имеющей под собой никаких оснований, и призываем агентство проверить правдивость», - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале движения.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС сообщило, что Хаменеи в начале ноября в ходе встречи с Ханией потребовал от движения прекратить публичные призывы к вступлению в конфликт с Израилем, адресованные Тегерану и ливанской партии «Хезболла».