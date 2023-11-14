Казахстан: Население растет, президент ликует
Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек. Эту информацию сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
"Численность населения Казахстана достигла 20 млн! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья - фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны", — написал президент.
Токаев также подчеркнул, что государство продолжит направлять усилия на укрепление семейных ценностей и защиту материнства и детства.
Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья–фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 16, 2023