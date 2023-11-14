Казахстан: Население растет, президент ликует

Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек. Эту информацию сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Численность населения Казахстана достигла 20 млн! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья - фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны", — написал президент.

Токаев также подчеркнул, что государство продолжит направлять усилия на укрепление семейных ценностей и защиту материнства и детства.