Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден через несколько часов после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином снова назвал его диктатором, сообщает CNN.

Во время пресс-конференции, которая состоялась после переговоров американского и китайского лидеров в Сан-Франциско, Байден, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он и дальше описывать Си Цзиньпина как диктатора, заявил: «Он диктатор в том смысле, что руководит коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от нашего».

Стоит отметить, что в июне этого года президент США назвал главу КНР диктатором из-за ситуации с воздушным шаром-шпионом. Тогда в Китае выразили протест и назвали слова Байдена «провокацией».