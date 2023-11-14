Растет число погибших израильских солдат

В среду во время боевых действий на севере сектора Газа были убиты два израильских солдата. Это увеличило общее число погибших среди военнослужащих ЦАХАЛ в ходе наземной операции против ХАМАС до 50 человек, передает The Times of Israel.

Погибшими стали командиры взвода, два 22-летних капитана — Асаф Мастер и Кфир Ицхак Франко.

Дополнительно сообщается, что офицер резерва из бригады "Негев" был серьезно ранен во время вчерашних боев в Газе. Еще один военнослужащий резерва из дивизии "Газы" получил тяжелые ранения во время операции в приграничной зоне Газы.