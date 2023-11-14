Дорогие жители Сумгаита, готовьтесь! Kontakt официально открывает крупнейший на Кавказе магазин электроники и мебели в вашем родном городе. Всех, кто посетит открытие 16 ноября в 17:00, ждет множество развлечений, музыкальные номера, подарки и самое главное – самые большие скидки года до 70%.

Вы также сможете приобрести товар своей мечты, разделив скидочную цену не на 3, а на 6 месяцев. Более того, обладатели такситных карт смогут воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 18 месяцев.

В большом 4-этажном магазине площадью 5500 м2 вы найдете богатый выбор цифровой техники – смартфонов, ноутбуков, телевизоров, мелкой и крупной бытовой техники, посуды, домашнего текстиля, мебели, транспортных средств – одним словом, более 30 000 разновидностей всех товаров, необходимых для вашего дома и ваших нужд.

Для лучшего обслуживания клиентов в магазине также организованы зоны различных брендов, детская зона, кофейная зона Delonghi и зона бесплатного Wi-Fi.

А теперь давайте взглянем на некоторые из выгодных предложений. Так, при покупке наличными вы сможете приобрести:

Смартфон Oppo A58 с памятью 128 ГБ всего за 300 манатов вместо 550 ;

с памятью 128 ГБ всего за манатов вместо ; Стиральную машину Hoffmann вместимостью 6 кг всего за 300 манатов вместо 540 ;

вместимостью 6 кг всего за манатов вместо ; Угловой диван Аризона с механизмом кровати и основанием всего за 500 манатов вместо 960 ;

с механизмом кровати и основанием всего за манатов вместо ; Мини-печь Hoffmann объемом 37 л всего за 69 манатов вместо 200.

Так что, 16 ноября в 17:00 обязательно приходите в крупнейший на Кавказе магазин электроники и мебели «Kontakt», расположенный во 2-м микрорайоне города Сумгаит!

Для получения дополнительной информации позвоните в Колл-центр *6060.