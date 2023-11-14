Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Круз принял делегацию, возглавляемую министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым, которая находится с визитом на Кубе.

На встрече премьер-министр Республики Куба отметил исключительную роль национальных лидеров Азербайджана и Кубы в развитии дружеских связей между нашими народами.

Премьер-министр особо подчеркнул, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева Движение неприсоединения укрепила авторитет и роль на международной арене, превратилась в организацию, имеющую весомую политическую силу.

Мануэль Марреро Крус отметил, что контакты между странами в последнее время заметно активизировались и существуют широкие перспективы совместного сотрудничества в различных сферах.

Теймур Мусаев выразил благодарность премьер-министру Республики Куба Мануэлю Марреро Крусу за теплый прием и гостеприимство. Министр отметил, что данный визит является закономерным итогом отношений между руководителями наших стран.