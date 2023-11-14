Операция в Газе: главное к утру четверга

Его комментарии последовали за рейдом Израиля в среду на "Аш-Шифу". Израильские военные обвинили ХАМАС в использовании туннелей под этим обширным комплексом, однако эти утверждения отрицаются как боевиками ХАМАС, так и руководством больницы.

Президент США Джо Байден обвинил ХАМАС в совершении "военного преступления" за использование, по утверждениям США и Израиля, больницы "Аш-Шифа" в Газе в военных целях, передает CNN.

CNN сообщает, что ни одна из сторон пока не предоставила подтверждений своих заявлений.

Условия в больнице "Аш-Шифа", где закончилось топливо и которая больше не функционирует, значительно ухудшились за последние дни на фоне интенсивных боев. Врачи предупреждают о "катастрофической" ситуации для пациентов, персонала и перемещенных лиц, все еще находящихся внутри.

Это происходит на фоне усиливающейся наземной операции Израиля в Газе, направленной на уничтожение ХАМАС.

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