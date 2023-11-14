Операция в Газе: главное к утру четверга
Президент США Джо Байден обвинил ХАМАС в совершении "военного преступления" за использование, по утверждениям США и Израиля, больницы "Аш-Шифа" в Газе в военных целях, передает CNN.
Его комментарии последовали за рейдом Израиля в среду на "Аш-Шифу". Израильские военные обвинили ХАМАС в использовании туннелей под этим обширным комплексом, однако эти утверждения отрицаются как боевиками ХАМАС, так и руководством больницы.
CNN сообщает, что ни одна из сторон пока не предоставила подтверждений своих заявлений.
Условия в больнице "Аш-Шифа", где закончилось топливо и которая больше не функционирует, значительно ухудшились за последние дни на фоне интенсивных боев. Врачи предупреждают о "катастрофической" ситуации для пациентов, персонала и перемещенных лиц, все еще находящихся внутри.
Это происходит на фоне усиливающейся наземной операции Израиля в Газе, направленной на уничтожение ХАМАС.
Вот что еще стоит знать:
- Рейд на больницу: В среду возле крупнейшей больницы Газы, Аш-Шифы, произошли интенсивные бои во время израильского рейда, сообщил корреспондент CNN, находящийся внутри. ЦАХАЛ сообщил о проведении "точной и целенаправленной операции против ХАМАС в конкретной зоне" больницы. По утверждению ХАМАС, больница сейчас находится под контролем Израиля.
- Израиль заявляет, что имеет доказательства: Во время рейда на Аль-Шифу израильские войска обнаружили "военное оборудование, используемое ХАМАСом", заявили в военном сообщении, однако пока не представили доказательств существования обширной сети туннелей, использовавшейся боевиками. Израиль заявляет, что представит дополнительные доказательства своих утверждений.
- Гуманитарные паузы: Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к гуманитарным паузам в Газе. Три страны — США, Россия и Великобритания — воздержались от голосования, в то время как 12 членов проголосовали "за".
- Международная реакция: Катар осудил израильскую армию за рейд на больницу, который он описал как "военное преступление и явное нарушение международного права". Министерство иностранных дел Иордании также осудило израильский рейд, который оно описало как "штурм". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством".
- Пограничный пункт "Рафах": Около 23 000 литров топлива из Египта были доставлены Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил директор агентства в Газе Томас Уайт на X. Это составляет всего 9% от необходимого объема для поддержания жизненно важных операций.
- Число жертв в Газе: С 7 октября израильская операция в Газе унесла жизни 11 255 палестинцев. Это следует из данных Министерства здравоохранения Палестины в Рамалле со ссылкой на Минздрав Газы, подконтрольный ХАМАС. Блокада топлива привела к углублению гуманитарного кризиса, поскольку больницы, системы водоснабжения, пекарни и другие услуги, зависящие от электроэнергии, прекратили свою работу.