Израиль и Палестина не хотят отдавать Газу миссии ООН
Посол Израиля в США Майкл Герцог раскритиковал предложение Германии о передаче контроля над ситуацией в секторе Газа под эгиду ООН, передает Politico.
«Я сомневаюсь в эффективности модели ООН, так как у нас нет положительного опыта работы с силами, уполномоченными ООН», — сказал Герцог в среду в интервью для подкаста POLITICO Power Play.
В качестве альтернативы он предложил, чтобы контроль над палестинской территорией на «неопределенный срок» остался за Израилем.
Герцог уточнил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не подразумевает оккупацию Газы, а скорее необходимость продолжения операций против «террористов в Газе на неопределенный период».
Тем не менее, Герцог подчеркнул, что Тель-Авив не возражает против присутствия в секторе других, в том числе «региональных или международных», сил.
Против идеи выступила и палестинская сторона. Идея является «неприемлемой», сказал POLITICO посол Палестинской автономии в ЕС Абдельрахим Альфарра.
По словам Альфарры, роль ООН заключается в обеспечении международной защиты на границах между двумя будущими странами, Израилем и Палестиной. Напротив, немецкое предложение заключается в том, чтобы ООН взяла «контроль над Газой», — сказал он.