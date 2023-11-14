Израиль и Палестина не хотят отдавать Газу миссии ООН

Посол Израиля в США Майкл Герцог раскритиковал предложение Германии о передаче контроля над ситуацией в секторе Газа под эгиду ООН , передает Politico.

«Я сомневаюсь в эффективности модели ООН, так как у нас нет положительного опыта работы с силами, уполномоченными ООН», — сказал Герцог в среду в интервью для подкаста POLITICO Power Play.

В качестве альтернативы он предложил, чтобы контроль над палестинской территорией на «неопределенный срок» остался за Израилем.

Герцог уточнил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не подразумевает оккупацию Газы, а скорее необходимость продолжения операций против «террористов в Газе на неопределенный период».

Тем не менее, Герцог подчеркнул, что Тель-Авив не возражает против присутствия в секторе других, в том числе «региональных или международных», сил.