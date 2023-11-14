В убийстве проректора азербайджанского университета обвиняют его начальника

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о привлечении исполнительного директора Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана Мушвига Атакишиева и некоего Даяната Гулиева в качестве обвиняемых по делу об убийстве проректора Центра науки и образования университета « Тефеккюр» Тариэля Ахмедова. Уголовное дело было возбуждено 16 сентября 2011 года.

Мушвиг Атакишиев на момент совершения преступления занимал должность ректора указанного учебного заведения, а в настоящее время является исполнительным директором Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана и председателем докторского диссертационного совета в области экономических наук при Институте экономики.

По версии следствия, Атакишиев, считая, что Тариэль Ахмедов чинит препятствия его пребыванию на посту ректора, наносит вред деловой репутации, заказал убийство Тариэля Ахмедова, которое совершили родственник Атакишиева Даянат Гулиев и его односельчанин Самир Гулиев.

Мушвиг Атакишиев (заказчик) и Самир Гулиев (исполнитель) привлечены по делу в качестве обвиняемых по статье 120.2.5 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении Мушвига Атакишиева решением суда избрана мера пресечения в виде ареста с отстранением от должности, в отношении Самира Гулиева – мера пресечения в виде ареста.