Пашинян об увеличении расходов на оборону: «Это подготовка к миру»

Повышение Арменией расходов на оборону в следующем году - подготовка к миру, а не к войне. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего выступления в парламенте.

«Защищенность граждан – важнейшая гарантия мира. Уверен, что и соседние страны понимают, что Ереван не намерен ни на кого нападать. И выражаемую ими обеспокоенность не считаю искренней», — заявил Пашинян.

Пашинян призвал к спокойствию тех, кто обеспокоен увеличением военного бюджета Армении.

По словам премьер-министра, увеличение расходов на оборону не направлено против Азербайджана.