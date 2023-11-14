Скончался раненый возле Иерусалима солдат обновлено 21:05
Израильский солдат, получивший в четверг тяжелое ранение при нападении на КПП вблизи Иерусалима, скончался от полученных травм. Как передает The Times of Israel, об этом сообщает пресс-служба армейской группировки.
В заявлении отмечается, что погибший - 20-летний Авраам Фетена из Хайфы. По данным ЦАХАЛ, он был ранен в результате нападения трех боевиков на КПП у входа в туннель, соединяющий оккупированный Западный берег реки Иордан с Иерусалимом.
Нападавшие были застрелены полицией.
*** 12:24
Четыре человека пострадали в результате нападения троих боевиков на контрольно-пропускной пункт на Западном берегу реки Иордан к югу от Иерусалима. Об этом сообщает The Times of Israel.
Все трое нападавших, открывших стрельбу, нейтрализованы.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Информации о национальности и мотивах стрелков пока не приводится.