Израильский солдат, получивший в четверг тяжелое ранение при нападении на КПП вблизи Иерусалима, скончался от полученных травм. Как передает The Times of Israel, об этом сообщает пресс-служба армейской группировки.

В заявлении отмечается, что погибший - 20-летний Авраам Фетена из Хайфы. По данным ЦАХАЛ, он был ранен в результате нападения трех боевиков на КПП у входа в туннель, соединяющий оккупированный Западный берег реки Иордан с Иерусалимом.

Нападавшие были застрелены полицией.