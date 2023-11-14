Известный доктор сбил насмерть академика обновлено 13:18
Выяснились подробности дорожно-транспортного происшествия в Баку, в котором погиб известный ученый Ариф Аджалоглу.
Как стало известно haqqin.az, накануне около 23:00 житель Баку Азер Максудов на автомобиле Mercedes сбил переходившего дорогу Арифа Аджалоглу. Последний был доставлен в больницу с различными травмами, где спустя некоторое время скончался. В Управлении дорожной полиции подтвердили произошедшее.
Отметим, что Азер Максудов – доктор философии, является заведующим отделом токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ).
В КМЦ сообщили haqqin.az, что во время предварительного следствия было установлено, что A.Максудов не употреблял алкоголь и наркотики.
Возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Азербайджана. Назначены экспертизы.
*** 12:37
Известный тюрколог, профессор Ариф Аджалоглу погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сообщения его близких в социальных сетях.
По данным источника, Ариф Аджалоглу, уроженец Болнисского района Грузии, погиб в автомобильной аварии сегодня в Баку. Авария произошла возле Бакинского олимпийского стадиона.
Уточняется, что профессор Аджалоглу, преподаватель Стамбульского университета Мармара, прибыл в Баку по приглашению Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) для участия в научной конференции.