Выяснились подробности дорожно-транспортного происшествия в Баку, в котором погиб известный ученый Ариф Аджалоглу.

Как стало известно haqqin.az, накануне около 23:00 житель Баку Азер Максудов на автомобиле Mercedes сбил переходившего дорогу Арифа Аджалоглу. Последний был доставлен в больницу с различными травмами, где спустя некоторое время скончался. В Управлении дорожной полиции подтвердили произошедшее.

Отметим, что Азер Максудов – доктор философии, является заведующим отделом токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ).

В КМЦ сообщили haqqin.az, что во время предварительного следствия было установлено, что A.Максудов не употреблял алкоголь и наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Азербайджана. Назначены экспертизы.