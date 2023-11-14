Пашинян – России: Мы вам не форпост
Армения стоит перед необходимостью пересмотра функциональности нашей государственности, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время обсуждения проекта госбюджета на 2024 год.
«Армения – не плацдарм или форпост для реализации разработанных и реализуемых за ее границами планов, а средство обеспечения безопасности, благополучия, свободы и счастья собственных граждан. Национальным интересом Армении является именно экономическое развитие, и все концепции должны оцениваться только в этом контексте», - подчеркнул армянский премьер.