Пашинян заявил, что карабахский вопрос должен был уничтожить Армению

«То, что мы хотели по вопросу Карабаха, невозможно было достичь как минимум после Лиссабонского саммита ОБСЕ в 1996 году. И все те, кто после присоединения к «консенсус-1» на этом саммите в закрытой части официальных встреч и на банкетах убеждал, что это возможно и обязательно будет, и все время нас воодушевлял, преследовал лишь одну цель – не допустить становления армянского государства», – сказал Пашинян.

По его словам, они использовали карабахский вопрос в качестве рычага, чтобы не позволить развивать армянскую государственность – до того момента, когда решение вопроса привело бы к де-факто или де-юре прекращению существования независимой Республики Армения.

«Как минимум с 1996 года карабахского вопроса не существовало. Существовал вопрос Республики Армения. И события 1998 года, 27 октября 1999 года, 2020 года и 2023 года нужно рассматривать именно в этом контексте», – считает Пашинян.