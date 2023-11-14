Зеленский предупредил, что Россия может начать новую войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может спровоцировать новую войну на Балканах. Об этом украинский лидер сообщил в разговоре с представителями африканских медиа.

По его словам, кроме войны на Ближнем Востоке, сейчас необходимо пристально следить за Балканами.

«Поверьте, мы получаем информацию, у России долгосрочный план. Ближний Восток, вторым отвлечением внимания будут Балканы, по крайней мере если страны мира ничего не сделают, там будет новый взрыв. И снова, это не новая история. Этот кризис давний», - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Россия будет вкладываться в новую войну на Балканах, чтобы отвлекать внимание Запада разными вызовами.