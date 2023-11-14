Лидер движения ХАМАС в секторе Газе Яхья Синвар отказался от переговоров с Израилем из-за действий израильских военных в больнице "Аш-Шифа". Об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

Согласно источнику, в среду Синвар неожиданно прервал переговоры с посредниками из Катара, заявив, что не возобновит их до тех пор, пока израильские военные пребывают в больнице "Аш-Шифа". Позиция ХАМАС по этому вопросу пока остается без комментариев.

В издании также указали, что в соответствии с существующим проектом сделки об освобождении заложников боевики смогут освобождать их отдельными партиями в течение нескольких дней. Это даст Синвару возможность отпускать часть израильтян в один день и не отпускать никого из них в другой, при этом сохраняя режим прекращения огня, отмечает газета.