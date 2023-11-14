Погода на завтра

17 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами возможны осадки. Ночью и утром ожидается туман, порывистый северо-западный ветер к вечеру станет умеренным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 65-75%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, грозы, в высокогорьях возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-9° тепла.