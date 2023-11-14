В Госслужбе встретились с представителями гражданского общества

В аппарате Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу состоялся круглый стол, посвященный реализации Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы .

В круглом столе приняли участие Алимамед Нуриев - глава исследовательского фонда «Конституция», Ахмед Аббасбейли - председатель общественного объединения «Развитие общества и гражданских отношений», Хафиз Сафиханов - председатель общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин», Ханоглан Ахмедов - председатель общественного объединения «Навстречу медиа и гражданскому обществу», Рей Керимоглу - председатель общественного объединения «Ассоциация пострадавших от мин», член правления общественного объединения «Ветераны Карабаха» и Вусала Балаева - главный редактор Международного Евразийского Медиа.

На круглом столе были обсуждены сотрудничество с институтами гражданского общества, действующими в сфере противодействия коррупции, повышение осведомленности общественности о борьбе с коррупцией. Была дана подробная информация о выполнении соответствующих пунктов Национального плана действий, рассказано о работе, проводимой в сфере борьбы с коррупцией.

Мероприятие продолжилось в формате взаимной дискуссии, были заслушаны предложения представителей гражданского общества по данной теме.