Си Цзиньпин заявил Байдену, что Тайвань станет частью Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе четырехчасовой встречи на высшем уровне в Сан-Франциско заявил президенту США Джо Байдену, что Китай не стремится «сместить» Америку как мировую сверхдержаву, но при этом присоединение Тайваня к КНР «неизбежно», и США не должны «препятствовать» этому.

«Китай осуществит воссоединение, и это невозможно остановить. Американская сторона должна... прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая», - сказал председатель КНР.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не готовится к вторжению на Тайвань, как опасаются многие в регионе.