Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:54

Как сообщает американское интернет-издание The Record со ссылкой на исследование Национального координационного центра кибербезопасности (NCSCC) Украины, в сентябре этого года группа хакеров, связанных со Службой внешней разведки России (СВР), осуществила акты кибершпионажа против зарубежных посольств Азербайджана, Италии, Греции и Румынии, а также ряда международных организаций. Хакерская группа ART29, осуществившая эту атаку, ранее была известна как Cosy Bear или Blue Bravo. Аналитики определили, что эта группировка связана со Службой внешней разведки России, собирающей политическую и экономическую информацию о других странах.

Сообщается, что группа ART29 использовала те же тактику и инструменты, что и раньше против иностранных посольств в Киеве. Как заявили в NCSCC, основная цель последней операции заключалась в проникновении в серверы посольства, включая цели в Азербайджане, Греции, Румынии и Италии. Еще одной жертвой хакеров стал крупный греческий интернет-провайдер Otenet. По мнению исследователей, больше других пострадали дипломатические счета, связанные с Министерствами иностранных дел Азербайджана и Италии. Одна из возможных причин хакерской атаки заключалась в попытке СВР собрать информацию о стратегической деятельности Азербайджана, особенно в связи с известными событиями в Карабахе. Объектами атаки хакеров группы APT29 были свыше 200 адресов электронной почты, однако пока все еще неясно, сколько из них были успешными.