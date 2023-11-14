Служба внешней разведки России шпионила за посольствами Азербайджана Украина обнародовала сенсационные детали
Как сообщает американское интернет-издание The Record со ссылкой на исследование Национального координационного центра кибербезопасности (NCSCC) Украины, в сентябре этого года группа хакеров, связанных со Службой внешней разведки России (СВР), осуществила акты кибершпионажа против зарубежных посольств Азербайджана, Италии, Греции и Румынии, а также ряда международных организаций.
Хакерская группа ART29, осуществившая эту атаку, ранее была известна как Cosy Bear или Blue Bravo. Аналитики определили, что эта группировка связана со Службой внешней разведки России, собирающей политическую и экономическую информацию о других странах.
Сообщается, что группа ART29 использовала те же тактику и инструменты, что и раньше против иностранных посольств в Киеве.
Как заявили в NCSCC, основная цель последней операции заключалась в проникновении в серверы посольства, включая цели в Азербайджане, Греции, Румынии и Италии. Еще одной жертвой хакеров стал крупный греческий интернет-провайдер Otenet.
По мнению исследователей, больше других пострадали дипломатические счета, связанные с Министерствами иностранных дел Азербайджана и Италии. Одна из возможных причин хакерской атаки заключалась в попытке СВР собрать информацию о стратегической деятельности Азербайджана, особенно в связи с известными событиями в Карабахе.
Объектами атаки хакеров группы APT29 были свыше 200 адресов электронной почты, однако пока все еще неясно, сколько из них были успешными.
Злоумышленники воспользовались недавно обнаруженной уязвимостью в программе архивирования файлов Windows WinRAR, обозначенной как CVE-2023-3883. Она использовалась хакерами, связанными с госструктурами России и Китая, пока в начале 2023 года не была исправлена.
Тем не менее, по данным NCSCC, эта уязвимость по-прежнему «представляет значительную угрозу», поскольку позволяет злоумышленникам выполнять произвольный код посредством использования специально созданного ZIP-архива.
В ходе недавней кампании группа Cozy Bear отправляла жертвам фишинговые электронные письма со ссылкой на PDF-документ и вредоносный ZIP-файл, который использует уязвимость, потенциально предоставляя злоумышленникам доступ к скомпрометированным системам.
Убеждая свои жертвы открыть вредоносные файлы, хакеры создали электронные письма с информацией о продаже дипломатических автомобилей. Такая же приманка использовалась в ходе кибератаки группировки на иностранные посольства в Киеве весной 2023 года.
По словам исследователей, злоумышленники применили новую технику связи с вредоносным сервером. В частности, они применили инструмент под названием Ngrok, позволяющий пользователям открывать для доступа в Интернет свои локальные серверы.
Ngrok обычно используется во время веб-разработок и тестирований для предоставления временных общедоступных URL-адресов для локальных веб-серверов. Однако киберпреступники использовали его, чтобы скрыть свою деятельность и связаться со скомпрометированными системами, избегая при этом обнаружения.
По словам представителей NCSCC, используя таким образом возможности Ngrok, злоумышленники, оставаясь вне поля зрения, значительно усложняют работу аналитиков систем кибербезопасности, что серьезно затрудняет их поиск.