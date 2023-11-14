Поджог единственной синагоги в Ереване вызвал широкое осуждение и поднял серьезные вопросы о религиозной нетерпимости в армянском обществе. Об этом пишет информационное агентство BNN Breaking.

Как уже отмечалось ранее, еврейская синагога в Армении "Мордехай Нави" была подожжена. Это стало продолжением инцидента в октябре, когда неизвестные лица бросили в здание синагоги коктейли Молотова. Происшествие стало протестом против якобы вооруженных сделок между Израилем и Азербайджаном.

Ответственность за нападение взяло на себя отделение Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA). После того как пламя охватило вход в синагогу, группа выпустила заявление, демонстрирующее враждебность к евреям и выражающее поддержку палестинцам.

Агентство подчеркивает, что это не единственный случай антисемитизма в Армении. Страна сталкивается с проявлениями явного пренебрежения культурными и религиозными ценностями, особенно связанными с еврейским наследием. Поджог синагоги в столице стал ярким примером данной тревожной тенденции.

Инцидент привел к широкому осуждению и поднял вопросы о религиозной нетерпимости в армянском обществе, вызвав беспокойство международного сообщества о возможных последствиях этого действия.