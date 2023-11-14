Экс-глава Пенитенциарной службы Нахчывана ждет своего суда

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего начальника Пенитенциарной службы Нахчывана генерал-майора юстиции Тофика Гасанова.

Как стало известно haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены на рассмотрение в Нахчыванский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Гусейна Мамедова. Подготовительное заседание суда назначено на 23 ноября.

Напомним, Тофик Гасанов был арестован по подозрению в растрате, получении взяток в особо крупных размерах, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование велось в Главном следственном управлении Службы госбезопасности.